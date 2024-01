Elon Musk ha lavorato per Microsoft? Arriva la conferma dalla biografia

Di certo una delle figure maggiormente al centro del dibattito Tech in questo periodo è Elon Musk. Al netto della questione WSJ che sta tenendo banco in questi giorni, è bene ricordare che di recente è uscita una biografia legata all'eccentrico imprenditore. In quest'ultima, Walter Isaacson conferma un dettaglio non di poco conto.

Infatti, dalla pagina 56 della versione italiana della biografia "Elon Musk" (che da noi è uscita il 12 settembre 2023 per Mondadori) si apprende che attorno al 1989, dopo aver lasciato il Sudafrica per rincorrere il "sogno americano", Musk effettuò uno stage nell'ufficio Microsoft di Toronto (Canada).

La biografia non include troppi dettagli di quel periodo della vita di Musk, se non qualche indicazione relativa al modo in cui passava le giornate. Per intenderci, a pagina 57 Isaacson scrive che Elon non aveva amici a Toronto, quindi passava la maggior parte del tempo a lavorare al computer o leggere. Per maggiori indicazioni, potrebbe interessarvi recuperare la biografia coinvolta (è disponibile anche su Amazon).

Il fatto che Musk avesse lavorato per Microsoft nei momenti iniziali della sua carriera era già noto ad alcuni utenti, come dimostra un post su Reddit di ormai 9 anni fa. In quest'ultimo, tra l'altro, viene fatto notare che, ai tempi di Zip2 (l'azienda che ha dato il via ai successi dell'imprenditore), lo stage legato a Microsoft veniva indicato sul portale ufficiale della società. A tal proposito, tramite WayBack Machine risulta ancora possibile notare la citazione relativa all'azienda di Redmond. Per il resto, ora, grazie alla biografia, abbiamo delle indicazioni un po' più precise su quel passaggio della carriera di Musk.