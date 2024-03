Elon Musk, libertà di parola a tutti i costi? Bannati i post di un vignettista estremista

Solo qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo parlato della decisione di Elon Musk di cancellare lo show di Don Lemon su X. Quest’oggi, il proprietario della piattaforma di social media è nuovamente al centro delle cronache per la decisione di rimuovere i post e sospendere i profili che pubblicano i contenuti di un vignettista estremista.

Nello specifico, come spiegato da Mashable, il CEO di SpaceX e Tesla starebbe sospendendo gli account che pubblicano semplicemente il nome “Hans Kristian Graebener”. Il nome potrebbe risultare poco conosciuto in Italia, ma negli Stati Uniti è salito alla ribalta la scorsa settimana quando l’Anonymous Comrades Collective ha pubblicato un rapporto in cui ha svelato di aver scoperto la persona che si nasconde dietro StoneToss, un webcomic popolare tra gli ambienti di estrema destra. Gli studi effettuati dal collettivo antifascista, infatti, hanno portato alla scoperta della presunta identità del creatore di StoneToss, ovvero il consulente di nome Hans Kristian Graebener.

StoneToss è molto popolare tra gli account di estrema destra, avendo sposato teorie ed ideologie come antisemitismo, razzismo, retorica anti-LGBTQ e la negazione dell’Olocausto che tratta spesso. Come si può vedere dallo screenshot pubblicato in calce, Elon Musk sta rimuovendo a raffica i post che contengono l’indicazione a Hans Kristian Graebener, e starebbe anche sospendendo diversi account, incluso quello dell’Anonymous Comrades Collective.