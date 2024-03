Elon Musk litiga con il giornalista e poi gli cancella lo show su X

La giornata di ieri non è stata facile per il numero uno di Tesla e SpaceX. Elon Musk infatti ha confermato di fare uso di ketamina, ma è anche stato alle prese con il caso dell’intervista di Don Lemon che ha spinto il sudafricano a cancellare lo show da X.

Il motivo? I temi trattati durante la chiacchierata, tra cui l’incitamento all’odio e le teorie del complotto di destra.

Don Lemon ha pubblicato l’intervista su YouTube, e come si può vedere dal player presente in apertura, a metà chiacchierata il tono cambia radicalmente quando inizia ad affrontare argomenti come l’immigrazione clandestina e la teoria della sostituzione etnica molto popolare negli ambienti di estrema destra. Lemon però chiede anche a Musk un commento sulla politica di moderazione di X, e gli chiede se una migliore moderazione dei contenuti sulla piattaforma social gli eviterebbe alcune critiche.

A questo punto Musk risponde stizzito: “non devo rispondere alle domande dei giornalisti” afferma, continuando poi che “l’unica ragione per cui sto facendo questa intervista è perchè sei su X e perchè l’hai chiesto. Altrimenti non l’avremmo fatta”. Secondo l’imprenditore, però, “non penso che le persone dovrebbero preoccuparsi di ciò che i media pensano di loro”.

I due anche nei minuti successivi continuano a discutere dell’incitamento all’odio su X e Lemon cita uno studio secondo cui da giugno 2022 a febbraio 2023 i post antisemiti sul social sarebbero cresciuti. Musk afferma che tali studi non sono indicativi in quanto prendono ad esame “solo il numero di post e non il numero di visualizzazioni”.

Quando Lemon gli suggerisce di rimuovere tali post in quanto potrebbero incitare alla violenta, viene accusato da Musk di “amare la censura”, in quanto X rimuoverà solo i contenuti illegali. “Puoi iscriverti adesso e fare 100 cose che sono odiose, ma se nessuno lo legge, non importa” ha concluso Musk, che in chiusura afferma che gli Stati Uniti dovrebbero buttarsi alle spalle la “storia del razzismo” dal momento che “discendiamo tutti dagli schiavi”. Anche a quest’ultima affermazione, Lemon risponde contrariato osservato che “non erano tutti schiavi”, e racconta alcuni episodi in cui ha lui stesso sperimentato la discriminazione, che è a tutti gli effetti un insulto sebbene “qualcuno dica che ciò non è accaduto e che dovrei andare avanti ed ignorare il passato”. Musk risponde dicendo che il giornalista gli sta mettendo in bocca parole che non ha mai detto e che “dovremmo trattare le persone come individui e basare le nostre opinioni su di loro sul loro carattere”.

I contrasti sono continuati anche dopo la pubblicazione: l’ex conduttore della CNN infatti ha affermato che Musk ha deciso di annullare l’accordo con X per la pubblicazione di altri episodi del suo programma, dopo l’intervista. Anche Musk ha confermato il tutto affermando che lo show era troppo simile alla CNN. Le puntate saranno caricate su X, ma non in anteprima.

Apple Auricolari EarPods con connettore Lightning è uno dei più venduti oggi su