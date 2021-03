Elon Musk manda in 'cortocircuito' il Web: ha pubblicato un brano NFT

Elon Musk non sembra proprio voler smettere di far parlare di sé. Infatti, dopo essersi "proclamato Technoking" di Tesla, l'atipico imprenditore ne ha combinata un'altra delle sue: il CEO di SpaceX sembra voler vendere un NFT relativo a una sua canzone sugli NFT (questo "cortocircuito" sta ovviamente mandando in "visibilio" il mondo del Web).

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge, nella serata di oggi 15 marzo 2021 Musk ha pubblicato sul suo profilo Twitter un brano dalla durata di due minuti e venti secondi, ascoltabile gratuitamente. Già questo è piuttosto inusuale per una persona che rientra tra le più ricche del mondo. Tuttavia, Musk in realtà ci ha già abituato a delle "uscite musicali", dato che uno dei sui brani è recentemente finito tra i più ascoltati al mondo su Soundcloud.

La "trovata" dell'atipico imprenditore questa volta va tuttavia oltre alla semplice pubblicazione di una canzone. Infatti, il brano di Musk fa esplicito riferimento nel testo agli NFT. Abbiamo già trattato su queste pagine l'argomento, ma per farla breve si tratta di token crypto che "certificano" l'autenticità e il valore di un determinato elemento digitale, che si tratti di un meme o, per l'appunto, di una canzone. Musk sembra dunque avere intenzione di vendere l'NFT relativo a un brano musicale sugli NFT. Per il momento non c'è ancora un link per l'acquisto e qualcuno pensa che alla fine il CEO di SpaceX non metterà la canzone realmente in vendita, ma nel frattempo il milione di ascolti su Twitter è già stato superato.

In ogni caso, gli NFT stanno vivendo un periodo particolarmente interessante, in quanto ci sono state varie aste che hanno tirato in ballo cifre enormi. Per intenderci, Jack Dorsey, CEO di Twitter, ha deciso di utilizzare questo "strumento" relativamente al primo tweet della storia, raccogliendo milioni di dollari.