Elon Musk manda in tilt tutti: cos'ha detto sul pagare le spese legali agli utenti Twitter

Non è di certo solamente la vicenda del dominio AI.com ora legato a Musk ad attirare l'attenzione sull'imprenditore. Infatti, quest'ultimo ne ha combinata un'altra delle sue, visto che ha effettuato una "enorme promessa" verso gli utenti, affermando di pagare loro le spese legali in caso di scenari particolari.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge, nella giornata del 6 agosto 2023 Musk ha pubblicato su Twitter (o X, visto che ormai nemmeno il nome è più chiaro in quella sede) un post (guai a chiamarli tweet di questi tempi) in cui effettua una promessa che già dalle basi sembra impossibile mantenere secondo molti.

L'imprenditore ha infatti scritto: "se siete stati trattati ingiustamente dal vostro datore di lavoro a causa della pubblicazione o del gradimento di qualcosa su questa piattaforma, finanzieremo le vostre spese legali. Senza limiti. Fatecelo sapere". Come ben potete immaginare, al netto del fatto che il numero di utenti di una piattaforma come quella dei cinguettii (o "ex dei cinguettii") è elevato e che notoriamente "Twitter X" in questo momento non sembra versare esattamente in buone acque, non ci è voluto molto affinché in molti legassero il tutto a un'altra delle "trovate" di Musk.

Non è chiaro come quest'ultimo farebbe a verificare effettivamente quanto accaduto nelle aziende, a quanto pare, di tutto il mondo, così come non è ben chiaro da dove deriverebbero i soldi, visto che in quel di Twitter è in atto un tentativo di "spending review", che ha visto anche licenziamenti importanti. Da notare che The Verge sta iniziando a indicare il tutto come "BS" e punti a sottolineare che a questo punto "sia qui solamente per l'attenzione".