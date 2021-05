Elon Musk fa marcia indietro sul Bitcoin: Tesla non lo accetterà più per i pagamenti

A poco più di un mese dall'annuncio relativo alla possibilità di effettuare i pagamenti delle Tesla in Bitcoin, Elon Musk fa marcia indietro e nella notte ha annunciato che la società da lui diretta non permetterà più di pagare le vetture con la criptovaluta più importante al mondo.

Con un tweet pubblicato sul proprio account ufficiale, Musk ha motivato la decisione spiegando che l'eccessiva quantità di energia a base di carbonio utilizzata per il mining rappresenta un freno importante all'adozione del Bitcoin.

"Siamo preoccupati per il rapido aumento dell'uso di combustibili fossili per il mining e le transazioni di Bitcoin, in particolare il carbone, che ha le peggiori emissioni di qualsiasi carburante", ha twittato Musk mercoledì pomeriggio. "La criptovaluta è una buona idea a molti livelli e crediamo che abbia un futuro promettente, ma questo non può avere un grande costo per l'ambiente."

Musk ha comunque precisato che, nonostante tale scelta, Tesla non venderà i suoi Bitcoin, che come in molti ricorderanno ha acquistato lo scorso febbraio dando il via ad un nuovo rally.

Come prevedibile, subito dopo questo nuovo annuncio il Bitcoin ha perso il 17% nelle ore successive e sta continuando il trend in calo. E' innegabile che questa scelta sia destinata ad avere un peso importante anche nelle prossime ore.