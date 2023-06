Elon Musk e Mark Zuckerberg potrebbero sfidarsi al Colosseo: c'è la proposta del Governo

Nonostante il parere negativo del papà di Elon Musk, l’organizzazione del match tra il CEO di SpaceX e Tesla ed il collega di Meta continua e la notizia riportata da TMZ Sports ha dell’incredibile, proprio perchè confermata dal miliardario sudafricano.

Secondo quanto appreso da TMZ Sports, un funzionario del Governo Italiano avrebbe contattato Mark Zuckerberg per organizzare il match di UFC contro Elon Musk al Colosseo.

Il giornale, in un articolo pubblicato nella giornata di ieri, citando “fonti a conoscenza diretta” dell’argomento osserva che il Ministero della Cultura avrebbe contattato Zuckerberg qualche giorno fa proponendo il campo di battaglia più leggendario del mondo come cornice di un combattimento che con il passare delle ore assume sempre più contorni epici e che qualora dovesse davvero andare in scena potrebbe entrare nella storia.

Fonti di TMZ riferiscono che sia Elon Musk che Mark Zuckerberg apprezzerebbero l’idea di sfidarsi al Colosseo, al punto che Zuckerberg avrebbe trasmesso il messaggio al numero uno dell’UFC Dana White che a sua volta avrebbe preso contatti con il Ministero della Cultura per le verifiche del caso.

A conferma della notizia ci sono anche alcuni tweet di Elon Musk, che nelle scorse ore ha affermato che “ci sono delle possibilità che il match si tenga al Colosseo, ma devo lavorare sulla mia resistenza”.

TMZ afferma che sia Musk che Zuckerberg sono in costante contatto con Dana White per fare in modo che il match si tenga e l’idea non cada nel vuoto. Lo stesso boss dell’UFC aveva definito il match tra Musk e Zuckerberg più grande di quello tra Mayweather.