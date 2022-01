Elon Musk: 'McDonald's dovrebbe accettare Dogecoin', la criptovaluta rimbalza dell'8%

Giornata di rimbalzo per Dogecoin, che in giornata odierna registra una crescita dell'8% grazie ad alcune dichiarazioni di Elon Musk, arrivate ovviamente attraverso il proprio account ufficiale Twitter dove ha affermato che McDonald's dovrebbe accettare il memecoin.

Proprio questa mattina, il CEO di Tesla e SpaceX si è detto pronto a mangiare un happy meal in TV se McDonald's dovesse accettare Dogecoin come metodo di pagamento.

Subito dopo il tweet, la decima criptovaluta del mercato ha riportato una crescita dell'8% a 0,1445 Dollari secondo i dati di CoinMarketCap, con una capitalizzazione complessiva di 18,5 miliardi di Dollari.

Ancora una volta, Musk ha dimostrato la sua influenza sul token del cane che è diventato un vero e proprio fenomeno del mercato crypto durante lo scorso anno. Il CEO sudafricano però va anche oltre e come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, Tesla sta testando i pagamenti in Doge per l'acquisto di merchandising sul proprio negozio ufficiale.

Nel frattempo, dopo il lunedì nero del mercato delle criptovalute, in cui Bitcoin ed Ethereum hanno registrato perdite importanti, oggi c'è una timida ripresa sul mercato: il Bitcoin cresce dell'8,98% a 36.433,65 Dollari, Ethereum guadagna il 10,12% a 2.422,62 Dollari, mentre Cardano del 6,63% a 1,03 Dollari ed XRP del 6,57% a 0,6009 Dollari.