Elon Musk: meme con Kanye West e Donald Trump, ma poi cancella

In seguito alla presunta teoria di una Grimes simulata (sì, il "magico mondo" di Musk sembra a quanto pare "attirare" anche cose di questo tipo), il CEO di SpaceX torna al centro dei riflettori (si fa per dire, visto che ultimamente lo è praticamente sempre) per via di alcuni meme controversi.

A tal proposito, secondo quanto riportato da Gizmodo e Business Insider, di recente Elon Musk ha pubblicato su Twitter le due immagini che potete vedere in calce alla notizia. Nella prima si vedono Donald Trump, Musk e Kanye West nei panni dei "tre moschettieri", in quanto il primo è legato al social Truth, il secondo all'app "per tutto" chiamata X (relativa all'acquisizione di Twitter) e il terzo a Parler.

Per chi non lo sapesse, di recente l'app di Truth è stata approvata sul Play Store, mentre Kanye West ha acquistato Parler. Ricordiamo che quest'ultima notizia arriva in seguito alle pesanti controversie che hanno portato al ban di Kanye West da Twitter. In ogni caso, Musk si era già espresso sulla questione Kanye West, ma di recente ha pubblicato anche un altro meme in cui fa la fusione col rapper in stile Dragon Ball.

Entrambe le immagini sono poi state cancellate, ma ormai le polemiche sul Web sono già partite. Insomma, Musk continua ad accumulare controversie.