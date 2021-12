Elon Musk dice la sua su metaverso e Web3: 'Più parole per marketing che realtà'

A cinque giorni dall'enigmatico Tweet riguardo gli NFT, il CEO di Tesla e SpaceX Elon Musk è tornato su Twitter per dire la sua su web3 e metaverso, parole che oramai sono nella bocca di tutti gli internauti ma che, per lui, sono più quasi una trovata di marketing piuttosto che realtà effettiva.

Secondo il magnate di origine sudafricana, “metaverso” e “Web3” sarebbero più “parole di moda per marketing che realtà, in questo momento”. Certo, egli non esclude un futuro “pazzesco” tra 10, 20 o 30 anni; tuttavia, allo stato attuale, sono termini che, come Internet una volta, sembrano ancora in fase embrionale e soggetti a numerose critiche.

Questo parere lo ha esternato a partire da un video TikTok in cui il noto conduttore televisivo statunitense David Letterman chiacchiera con Bill Gates, durante un’intervista, sull’inutilità di Internet nei suoi primi anni. Ora come allora, il World Wide Web sta cambiando dal Web 2.0 al Web 3.0, o Web3, termine associato a una nuova iterazione dell’Internet che incorpora le decentralizzazione, ovvero prioritizza l’utilizzo di blockchain, criptovalute e NFT affinché i dati e i contenuti online non siano tutti nelle mani di piccole o grandi aziende.

Parlare di metaverso ora non è semplice: in precedenza abbiamo visto come il metaverso sia il futuro, ma moltissime persone nutrono ancora numerosi dubbi e temono, come Elon Musk oggi, che si tratti solamente di un “parolone” utilizzato da grandi aziende come Meta (ex Facebook) per intrigare i cittadini e invogliarli a cimentarsi in nuove avventure digitali.

Nonostante ciò, abbiamo anche visto come ci sia un boom nella vendita di terreni nel metaverso, su giochi come The Sandbox e Decentraland. Insomma, gli investitori non mancano e l’interesse cresce sempre di più: quale sarà l’effettivo futuro del Web3? Questa resterà ancora per diverso tempo una domanda senza risposta definitiva.