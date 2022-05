Elon Musk al MetGala (insieme alla mamma) risponde alle critiche sull'acquisto di Twitter

Mentre trapelano in rete le prime immagini su come potrebbe essere la modifica dei tweet su Twitter, il futuro proprietario della piattaforma Elon Musk ha partecipato al MetGala insieme alla mamma, che ha sfoggiato un invidiabile abito rosso che ha catturato l’attenzione di tutti.

E’ stata ovviamente anche l’occasione per fare il punto sull’acquisto di Twitter e, nello specifico, anche per rispondere alle critiche mosse da Entertainment Tonight che ha portato all’attenzione del CEO di SpaceX e Tesla alcune dichiarazioni mosse dai suoi detrattori. In particolare, in molti hanno osservato che Musk avrebbe potuto spendere la cifra mostruosa, da 44 miliardi di Dollari, in beneficenza piuttosto che per Twitter.

La risposta del sudafricano non si è fatta attendere ed ha voluto rimarcare quanto fatto negli ultimi tempi con SpaceX e Tesla: “faccio molto a livello filantropico e le mie aziende hanno lo scopo di rendere il futuro dell’umanità migliore. Tesla mira ad accelerare i trasporti e l’energia sostenibile. SpaceX invece fornisce internet alle persone che si trovano in zone meno servite in tutto il mondo”. Ovviamente, ha parlato anche dell’impatto che ha avuto Starlink in Ucraina dove sta aiutando l’esercito locale a difendersi dai russi.

Insomma, Elon Musk non ci sta a passare per un avido miliardario che pensa solo ai suoi affari piuttosto che alla beneficenza.