Elon Musk mette Starlink a disposizione delle ONG a Gaza, ira di Israele

Nel weekend abbiamo pubblicato su queste pagine la richiesta avanzata da Anonymous ad Elon Musk di attivare Starlink a Gaza, che dall’inizio della nuova offensiva di terra dell’esercito israeliano a seguito degli attacchi da parte di Hamas dello scorso 7 Ottobre.

L’amministratore delegato di SpaceX e Tesla ha accolto la richiesta ed ha annunciato che consentirà alle organizzazioni non governative ed umanitarie di utilizzare i satelliti Starlink. Il patron di X ha affermato che Starlink “supporterà la connettività alle organizzazioni umanitarie riconosciute a livello internazionale a Gaza”, ma ha evidenziato che al momento “non è chiaro chi abbia l’autorità per i collegamenti via terra a Gaza, ma sappiamo che nessun terminale ha richiesto un collegamento in quella zona”.

L’annuncio non è stato accolto favorevolmente dal governo d’Israele: il Ministro delle Comunicazioni Shomo Karhi ha affermato che “faremo ricorso a tutti i mezzi a nostra disposizione per ostacolarlo”, in quanto secondo lui Musk dovrebbe condizionare i collegamento “al rilascio dei nostri ostaggi: da bambini a donne a minori. Fino ad allora, il nostro ministero romperà ogni legame con Starlink”.

Come avvenuto in Ucraina, dove Musk ha attivato Starlink subito dopo l’inizio dell’invasione russa, anche in questo nuovo conflitto la decisione dell’imprenditore sudafricano ha immediatamente suscitato polemiche.