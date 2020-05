Elon Musk mette in vendita 2 case di Bel Air da 40 milioni: 'venderò tutti i beni fisici'

Elon Musk colpisce ancora. Dopo il tweet che ha fatto crollare le azioni Tesla, il CEO della società specializzata in veicoli elettrici, sul proprio account Twitter ha annunciato le intenzioni di vendere tutti i beni fisici, a partire dalle case. A quanto pare non si trattava solo di uno slogan, in quanto ha già messo in vendita due case.

Dalla giornata di ieri due proprietà di Musk sono apparse su Zillow, per un totale combinato di 40 milioni di Dollari.

La prima è una casa di Bel Air da oltre 6000 metri quadri che aveva acquistato per 17 milioni di Dollari, comprensiva di sette camere da letto, una biblioteca a due piani ed un campo da tennis.

La seconda invece ha un prezzo di 9,6 milioni di Dollari, ed in precedenza apparteneva a Gene Wilder. In uno dei tweet inviati qualche giorno fa, Musk aveva osservato che per questa proprietà vige una clausola che impedisce la demolizione o modifiche sostanziali a livello di architettura". La casa è grande circa 840 metri quadri ed include cinque camere da letto.

Secondo alcuni rapporti emersi in precedenza, Musk possederebbe sette proprietà, la maggior parte delle quali si trova a Los Angeles. Le regioni non sono note, in quanto in un tweet ha affermato che "non ne ho bisogno. Mi sto dedicando a Marte ed alla Terra. Le proprietà sono un peso e basta".