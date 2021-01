Elon Musk modifica la biografia su Twitter e fa schizzare il valore del Bitcoin

E' bastata una piccola modifica alla biografia ufficiale dell'account di Elon Musk su Twitter per far schizzare nuovamente il prezzo del Bitcoin, che dopo un periodo di assestamento è tornato a crescere in maniera importante.

Come mostriamo nello screenshot presente in calce, il fondatore di SpaceX e CEO di Tesla ha inserito nella biografia l'hashtag #Bitcoin, un modo indiretto per supportare la criptovaluta?

Le ripercussioni su valore della moneta virtuale più importante del mercato sono state immediate e come si può vedere attraverso la pagina dedicata di Coinmarketcap, la criptovaluta è tornata a crescere ed ha superato quota 36mila Dollari.

Nelle ultime 24 ore, infatti, il prezzo è aumentato del 20%, salvo poi stabilizzarsi intorno ai 35-36mila Dollari. Valori che sono però inferiori rispetto ai 40mila Dollari raggiunti ad inizio mese, quando aveva fatto registrare il suo record storico.

Non è chiaro se Musk attraverso quella didascalia volesse effettivamente mostrare il proprio sostegno al Bitcoin o meno, ma evidentemente gli utenti si sono buttati a capofitto e non ci hanno pensato due volte ad investire.

La volatilità delle monete virtuali ha spesso frenato gli utenti. Il Bitcoin, così come le altre criptovalute, hanno registrato un andamento altalenante: solo qualche giorno fa infatti era scivolato sotto i 30mila Dollari.