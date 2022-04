Elon Musk potrebbe monetizzare Twitter facendo pagare l'embed dei tweet

In seguito alle prime avvisaglie relative ai cambiamenti che Elon Musk vorrebbe apportare a Twitter in seguito alla ben nota trattativa, torniamo a trattare l'argomento su queste pagine. Infatti, sono emersi dettagli relativi ad alcune vie che l'imprenditore potrebbe seguire per monetizzare al meglio il social network.

Ebbene, dopo aver acquistato Twitter per 44 miliardi di dollari, stando anche a quanto riportato da Reuters ed Engadget, Musk potrebbe rendere a pagamento l'embed dei tweet. Per chi non lo sapesse, si fa riferimento alla possibilità per i siti Web esterni di integrare sulle loro pagine quanto pubblicato su Twitter, rendendolo accessibile in modo diretto, ad esempio, a coloro che leggono un articolo.

Generalmente, premendo sul tweet incorporato si raggiunge il noto social network: capite bene, dunque, che si tratta di una funzionalità non di poco conto, che nel corso degli anni ha consentito a Twitter di approdare sulle pagine dei siti Web di un po' tutto il globo.

Attenzione, però: una mossa di questo tipo potrebbe risultare "intricata". Le indiscrezioni fanno infatti riferimento al fatto che l'imprenditore vorrebbe rendere a pagamento l'embed "solamente" dei tweet provenienti da account verificati, cosa che escluderebbe dunque molti contenuti pubblicati sul noto social network.

Inoltre, da notare il fatto che, secondo le fonti, una mossa del genere non impedirebbe a chi vuole diffondere un tweet di effettuare un semplice screenshot. Per il resto, sembra che allo studio ci sia anche l'eventualità di far pagare chi "cita" un tweet proveniente da un profilo verificato.

C'è da dire che per il momento si tratta solamente di indiscrezioni, basate secondo le fonti su proposte che Musk avrebbe effettuato quando stava cercando di "mettere insieme" i fondi necessari all'acquisto di Twitter. In parole povere, non è detto che tutto ciò accadrà veramente, ma quel che è certo è che ci sono cambiamenti importanti in vista per il social network. Si inizia infatti a fare riferimento anche a un possibile cambio di CEO, nonché a modifiche relative a Twitter Blue. Staremo a vedere.