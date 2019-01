Elon Musk mostra un concept dell'astronave Starship di SpaceX

SpaceX è da tempo al lavoro sullo Starship, il veicolo di prova per i viaggi spaziali. L'amministratore delegato della compagnia, Elon Musk, attraverso il suo account ufficiale Twitter ha pubblicato un concept artwork che mostra come sarà il veicolo una volta completato.

Come si può vedere nell'immagine presente in calce, somiglia molto a quelli visti nei film di fantascienza, grazie al corpo in acciaio inossidabile scintillante.

L'obiettivo dell'amministratore delegato di Tesla e SpaceX è di testare l'astronave nelle prossime quattro settimane, che come affermato dallo stesso CEO "probabilmente significa otto settimana, a causa di problemi ed imprevisti".

Attualmente il veicolo di prova Starship è in fase di assemblaggio a Boca Chica, in Texas. L'obiettivo è renderlo completamente attivo per le prime missioni orbitali del 2020.

SpaceX intende far volare il mezzo di prova tra marzo ed aprile, con sei mesi di anticipo rispetto alla tabella di marcia originale. In precedenza il veicolo era noto come BFR, prima del cambio del nome annunciato dallo stesso Musk il 19 Novembre.