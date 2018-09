Elon Musk mostra il concept della colonia umana su Marte di SpaceX. Operativa nel 2028?

Tra gli obiettivi primari di Elon Musk e di SpaceX c'è la colonizzazione di Marte. L'amministratore delegato sudafricano non ha mai fatto mistero delle proprie intenzioni, con previsioni che più volte sono state utilizzate dai detrattori per ironizzare sui suoi sogni. La scorsa notte, in un tweet pubblicato è però andato oltre.

Come si può vedere attraverso il tweet pubblicato in calce alla notizia, Musk ha mostrato un concept di quella che sembra essere la prima colonia umana progettata da SpaceX per il pianeta rosso. E' stata battezzata dallo stesso "Mars Base Alpha", segno che evidentemente si tratta di un concept iniziale e non ancora definitivo, per ovvie ragioni.

Come si può vedere nell'immagine presente in calce, nel rendering sono presenti vari missili, che nelle intenzioni di Musk dovrebbero essere utilizzati per il trasporto degli esseri umani, ed anche una cupola trasparente per la vegetazione vivente.

I missili con ogni probabilità sono i Big Falcon Rocket, il che rende l'idea di quanto sia ambizioso Musk. Attualmente infatti sono operativi i Falcon e Falcon Heavy, mentre il BFR è ancora nelle fasi iniziali dei test ed ancora non è stato lanciato.

In un tweet pubblicato poco dopo, Musk ha affermato che il rendering nelle sue intenzioni è destinato a diventare realtà "probabilmente nel 2028", un obiettivo molto ambizioso se si conta che nessuno ad oggi è mai riuscito a costruire su Marte. Ad oggi prevedere un insediamento sul Pianeta Rosso in un decennio è quanto mai ottimistico, nonostante le agenzie spaziali e le compagnie private di tutto il mondo stiano puntando su Marte.