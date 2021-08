Elon Musk ci mostra una foto del gigantesco Booster Super Heavy di Starship

SpaceX, la compagnia spaziale privata di Elon Musk, è al lavoro su Starship, la nave spaziale che porterà l'umanità prima sulla Luna e poi su Marte. Ad aiutare nell'impresa ci sarà il Booster Super Heavy, che avrà il compito di portare in orbita l'enorme astronave grazie ai suoi 29 razzi.

A mostrarci il Booster è stato direttamente Elon Musk, molto attivo su Twitter, che ci aggiorna sullo status dei lavori. "Stiamo completando il sistema di alimentazione dei 29 motori a razzo sul Booster Super Heavy", ha scritto Musk nella didascalia. Sul social network del canarino blu, inoltre, gli utenti sono stati in grado di identificare nella foto 23 dipendenti al lavoro sul razzo.

SpaceX ha lanciato per la prima volta un prototipo del booster Super Heavy, chiamato semplicemente Booster 3, all'interno delle sue strutture di test nel sud del Texas all'inizio di questo mese. Per l'occasione, il gigantesco cilindro di acciaio "di prova" ha avviato solo tre motori Raptor come parte di un breve test di "fuoco statico".

Prossimamente, in base all'andamento di questo nuovo prototipo, si deciderà che strada seguire per quanto riguarda i "progressi". Così come ha affermato lo stesso Musk: "a seconda dei progressi con il Booster 4, potremmo provare ad accendere 9 razzi". Insomma, Starship sembra essere sempre più vicina al suo completamento.