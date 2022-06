Elon Musk ci mostra l'imponenza della gigantesca Starship di SpaceX

Elon Musk torna a stuzzicare tutti gli appassionanti con una nuova foto della navicella spaziale di SpaceX: Sharship, il rivoluzionario veicolo che dovrebbe portare l'umanità prima sulla Luna e, successivamente, sull'ambito Marte. I recenti dettagli sono stati condivisi come sempre su Twitter.

L'immagine è stata catturata direttamente dalla cima della torre di High Bay dell'azienda e mostra il prototipo del veicolo spaziale, soprannominato SN24, su cui stanno attualmente lavorando gli ingegneri presso la struttura. Il razzo è alto 50 metri, più o meno l'equivalente di un edificio di dieci piani, mentre sopra il suo booster Super Heavy raggiungerà i 121 metri di altezza.

Tali grandezze faranno guadagnare al veicolo spaziale di Elon Musk il primato di razzo più alto del mondo. Attualmente il prototipo è stato ricoperto da uno scudo termico che gli consentirà di rientrare nell'atmosfera terrestre durante il suo viaggio inaugurale... che dovrebbe avvenire tra qualche mese.

Il lancio, in effetti, doveva già essere avvenuto (almeno secondo quanto ha affermato il miliardario in passato su Twitter), ma attualmente la Federal Aviation Administration - l'agenzia governativa incaricata di regolare e sovrintendere a ogni aspetto riguardante l'aviazione civile nel Paese - sta chiedendo alla compagnia di apportare un lungo elenco di modifiche al suo sito di lancio per proteggere l'ambiente circostante.