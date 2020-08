Elon Musk mostra Neuralink al pubblico: ecco cosa fa il chip che collega mente e computer

Come promesso da Elon Musk via Twitter, nella notte italiana tra 28 e 29 agosto 2020 il magnate sudafricano ha mostrato cosa sa fare Neuralink, il chip ideato per connettere cervello umano e computer (o meglio, l’intelligenza artificiale) tramite interfacce apposite.

I protagonisti del video in live streaming ora visibile nel canale ufficiale di Neuralink sono stati tre maiali: Joyce, Dorothy e Gertrude. Il primo non ha mai avuto un impianto neurale, il secondo lo ha avuto ma è stato rimosso, e il terzo ha nel suo cervello un chip Neuralink. Durante la diretta Gertrude ha usato il suo muso, l’organo sensoriale principale e più sviluppato in un maiale, per annusare i dintorni; tutta l’attività cerebrale di Gertrude è stata mostrata poi su un altro schermo, evidenziando le variazioni di intensità dell’attività in base a ciò che veniva annusato e alle azioni dell’animale.

Questa in sé non è una novità, poiché esiste già da parecchio tempo la tecnologia che traduce in dati digitali l’attività cerebrale; ciò che va evidenziato è il cambiamento di design del prodotto, che da un impianto esterno da installare dietro l’orecchio è diventato una sorta di monetina da adagiare nella scatola cranica tramite una piccola cavità. Poi, il chip sarebbe in grado di comunicare con l’esterno tramite Bluetooth a bassa energia, così da poterlo interfacciare con computer, smartphone, tablet e altri dispositivi.

Secondo Elon Musk, Neuralink funzionerà come “un Fitbit nel cranio con tanti minuscoli cavi”, analizzando le informazioni associate all’attività cerebrale per aiutare l’utente: per il fondatore di SpaceX e Tesla questo dispositivo in futuro si rivelerà fondamentale per tutti coloro che soffriranno di problemi al cervello o alla colonna vertebrale, o anche ictus, paralisi, cecità, perdita dell’udito o patologie come ansia e depressione.

Lui stesso ha dichiarato: “Un dispositivo come questo può effettivamente risolvere tali problemi, ma molte persone non se ne rendono conto. Tutti i sensi – vista, udito, olfatto -, ma anche sensazioni di vario tipo come il dolore sono segnali inviati dai neuroni al cervello. Correggendo questi segnali si può correggere tutto”.

Attualmente il team di Neuralink starebbe lavorando al prototipo 0.9, con 1.024 canali per il collegamento con una rete wireless, batteria dall’autonomia pari a 24 ore con ricarica induttiva, design praticamente invisibile e sensori come quelli presenti negli smartwatch. Tra le varie funzioni di cui si parla da tanto tempo potrebbe anche apparire in futuro la riproduzione di canzoni e file audio.

Per “installare” il chip è previsto un intervento chirurgico con un robot speciale, da svolgere senza anestesia e dalla durata inferiore a un’ora. Potenzialmente, secondo Musk, i pazienti potrebbero lasciare l’ospedale nel medesimo giorno dell’intervento. Anche questa procedura è stata mostrata durante la diretta streaming, con un robot che effettua un’incisione sulla pelle, inserisce il chip e gli elettrodi e infine chiude l’incisione.

In conclusione, Musk ha anche avviato una sessione Q&A durata circa 30 minuti in cui ha risposto a varie domande relative alle performance del chip, all’architettura del dispositivo, alla sua sicurezza, ma anche alla possibilità di chiamare una Tesla telepaticamente (a cui Musk a risposto “certo, ovviamente”) o giocare ai videogiochi.