Elon Musk mostra i primi 60 satelliti Starlink che manderà in orbita SpaceX

Nella giornata di ieri, l'amministratore delegato di SpaceX, Elon Musk, tramite il proprio account ufficiale Twitter ha mostrato i sessanta satelliti che la sua compagnia lancerà in orbita nel corso della prossima settimana.

Si tratta del primo lotto di migliaia di satelliti che la compagnia intende mandare nel corso dei prossimi anni per fornire la connettività internet a livello globale.

Musk, come vi mostriamo in calce, ha twittato una foto che mostra i satelliti all'interno del razzo Falcon 9, che li porterà in orbita.

Come vi abbiamo ampiamente raccontato, il tutto rientra nel progetto Starlink di SpaceX, che intende costituire una mega costellazione caratterizzata da quasi 12.000 satelliti da inviare nell'orbita bassa dell'atmosfera e che forniranno la connettività internet agli esseri umani.

La Federal Communications Commission ha concesso a SpaceX il permesso di lanciare due gruppi di satelliti per il progetto Starlink: una prima costellazione sarà composta da 4.409 satelliti, mentre la seconda da 7.518 satelliti che opereranno ad un'altitudine leggermente inferiore alla prima.

A livello tecnico, i satelliti dovrebbero fornire internet ad ogni regione del nostro pianeta. I primi sessanta saranno dotati di antenne per comunicare con la Terra e muoversi, ma non saranno in grado di comunicare tra loro in orbita.

Il COO di SpaceX, Gwynne Shotwell, ha lasciato intendere che questo primo gruppo può a tutti gli effetti essere etichettato come una dimostrazione che rientra in una fase di test, prima di passare al progetto finale.

Musk ha anche osservato che questo primo volo "probabilmente andrà male", e saranno necessari almeno altri sei lanci di sessanta satelliti per fornire una connettività ad internet debole, mentre ne saranno necessari dodici per una copertura "moderata".

Shotwell comunque ha affermato che SpaceX intende effettuare tra due a sei missioni Starlink quest'anno.