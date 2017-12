Elon Musk mostra su Twitter il Falcon Heavy a Cape Canaveral a ridosso del lancio

, purtroppo, non è riuscita a raggiungere l'obiettivo di effettuare il primo lancio di prova per il nuovo, enorme, razzo Falcon Heavy , che però di recente è arrivato presso lo stabilimento di Cape Canaveral, da dove sarà lanciato, per i alcuni test.

A darne l'annuncio l'amministratore delegato della compagnia, Elon Musk, che sul proprio account ufficiale Twitter ha pubblicato le tre fotografie che trovate in calce.

Gli ingegneri a questo punto si concentreranno sui test di routine, tra cui figurano quelli anti incendio, oltre che sull'assemblaggio finale, che precedono il test inaugurale previsto per l'inizio del prossimo anno.

Le immagini pubblicate da Musk mostrano il Falcon Heavy praticamente al completo, ad eccezione di alcuni elementi come il cupolino ed il carico, ovviamente. E' però possibile vedere i tre booster, ognuno dei quali contiene nove motori Merlin. Come osservato da molti, ognuno di questi tre booster è l'equivalente di un Falcon 9, che è già stato ampiamente utilizzato in molte missioni effettuate dalla compagnia.

Il Falcon Heavy rappresenta ad oggi il razzo più potente realizzato da SpaceX, ed è in grado di trasportare fino a 140.000 chilogrammi di carico durante il lancio. Ciò lo rende utilizzabile per più missioni, ed aprirà il mercato ad un nuovo tipo di clientela per la compagnia, dopo aver collaborato di recente con la NASA.

SpaceX punta a lanciare il primo razzo nel mese di Gennaio, ma almeno al momento ancora non è stata diffusa alcuna data.