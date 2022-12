Elon Musk a Natale: tra dichiarazioni in tribunale, ElonJet e caricatore wireless Tesla

Non è di certo la settimana di Natale a far riposare il tornado Elon Musk. Infatti, nei giorni precedenti all'ormai imminente 25 dicembre 2022, l'imprenditore è finito al centro di svariate questioni: no, non si fa riferimento solamente all'arrivo di nuove funzionalità per Twitter (o della potenziale scelta di un nuovo CEO), ma a molto altro.

Di mezzo c'è infatti anche Tesla, altra azienda di Musk al centro dell'attenzione. A tal proposito, come riportato da The Verge, di recente, più precisamente nella giornata del 16 novembre 2022 (ma il tutto è stato pubblicato il 22 dicembre 2022), l'imprenditore si è recato presso la Delaware Court of Chancery per testimoniare relativamente al suo pacchetto da ben 56 miliardi di dollari legato proprio a Tesla.

La situazione che si è venuta a creare può essere definita per certi versi atipica, considerando anche che si fa riferimento allo stesso tribunale in cui Musk avrebbe dovuto recarsi se non avesse completato l'acquisizione di Twitter. Pensate che, a un certo punto, l'imprenditore ha chiesto: "Siamo in un processo per Tesla o in un processo per Twitter?".

Come ben potete immaginare, il numero di dettagli emerso dalla testimonianza di Musk non è di poco conto, considerando anche si sono andati toccare temi che riguardano Tesla, Twitter e non solo. La grande questione che ne emerge è in realtà ben nota, visto che sono già state rese note le dichiarazioni per cui Musk non vorrebbe essere CEO di alcuna azienda. Adesso The Verge ha però pubblicato la trascrizione completa della testimonianza, a cui potreste voler dare un'occhiata.

Per farvi un esempio relativo proprio alla questione del ruolo di CEO, a un certo punto emerge una domanda posta a Musk da un un azionista sconosciuto, alla quale l'imprenditore risponde che "nessuno rimane il CEO di un'azienda per sempre. Voglio dire, alla fine ti portano fuori. Nel mio caso è abbastanza difficile, direi, essere il CEO di due aziende: non è mai stata mia intenzione essere l'amministrazione delegato". Insomma, le questioni interessanti non sono mancate.

Nel frattempo, rimanendo in casa Tesla, Musk e soci non sono di certo rimasti con le mani in mano a livello di prodotti, nemmeno nella settimana di Natale 2022. Infatti, come riportato anche da MacRumors, nella giornata del 22 dicembre 2022 è stato annunciato il Tesla Wireless Charging Platform. Come ben potete immaginare, visto il nome, si fa riferimento a un caricatore wireless a 15W che può "ospitare" fino a tre dispositivi Qi contemporaneamente. Potete approfondire il prodotto direttamente mediante il portale ufficiale di Tesla: qual è il prezzo? 300 dollari. Ovviamente si è già iniziato a scomodare il concept AirPower di Apple, di cui si è vociferato a lungo.

Passando poi alle immancabili questioni Twitter, a quanto pare il profilo ElonJet sembra essere tornato, anche se è stato inserito un "ritardo" di 24 ore, così da cercare di evitare che possano esserci problemi come quelli che hanno portato al precedente ban di ElonJet da Twitter. Il giovane studente dell'University of Central Florida Jack Sweeney sembra insomma voler, nonostante tutto, continuare su questa strada. Il nuovo profilo si chiama ElonJet but Delayed.

Al netto di questo, come riportato da TechCrunch, c'è una novità legata all'abbonamento Twitter Blue. Infatti, adesso gli utenti che hanno effettuato la sottoscrizione possono pubblicare sul social network dei cinguettii video dalla durata massima di 60 minuti, a risoluzione 1080p e con peso fino a 2GB.

Ci sono poi stati, come riportato da Gizmodo, ulteriori licenziamenti di dipendenti Twitter. Si fa riferimento in questo caso ai dipartimenti relativi a ingegneria e Public Policy. Insomma, nemmeno la settimana di Natale ha evitato di portare con sé questioni relative a Elon Musk e soci.