Elon Musk su Neuralink: 'farei impiantare il chip cerebrale ad uno dei miei figli'

Parlando ad un evento tenuto nella sede di Neuralink, Elon Musk ha affermato che non avrebbe alcun problema a far impiantare uno dei chip cerebrali sviluppati dalla sua compagnia ad uno dei suoi figli, in caso di infortunio grave come la rottura del collo.

“Siamo al punto in cui almeno secondo me, non sarebbe pericoloso” ha aggiunto il CEO di SpaceX e Tesla. Nel corso del keynote di cui abbiamo parlato su queste pagine, Neuralink ha spiegato come vuole intende aiutare i tetraplegici.

Musk ha anche annunciato che i test sugli umani di Neuralink partiranno nei prossimi mesi, e come lasso temporale gli ingegneri si sono dati sei mesi, quindi entro maggio 2023. È però atteso il via libera da parte della Food and Drug Administration, che potrebbe anche dilatare i tempi. Parlando dopo l’evento, Musk ha dichiarato che la società è fiduciosa che “il dispositivo Neuralink sia pronto per l’uomo”, nonostante le polemiche scaturite a seguito della sperimentazione sugli animali ed i timori di molti.

L’amministratore delegato sudafricano ha anche affermato di essere intenzionato ad installare un impianto cerebrale Neuralink nel suo cervello non appena sarà pronto. La via verso il lancio pubblico però sembra essere tutt’altro che breve e bisognerà attendere un pò.