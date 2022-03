L'Elon Musk che non ti aspetti, Grimes: 'vive al di sotto della soglia di povertà'

In un’intervista con Vanity Fair, l’ex fidanzata di Elon Musk Grimes ha svelato qualche retroscena sul suo ex compagno. La musicista ha spiegato che nonostante Musk sia la persona più ricca del mondo, a volte “vive al di sotto della soglia di povertà”.

Grimes ha raccontato un episodio esplicativo di tale frase: a quanto pare una volta ha scoperto che il materasso dove dormiva la coppia aveva un buco, ma Musk piuttosto che acquistarne uno nuovo ne ha portato uno da un’altra abitazione.

Senza mezzi termini Grimes, che ha avuto un figlio da Elon Musk qualche anno fa, ha affermato che “non vive come un miliardario. A volte vive al di sotto della soglia di povertà. Una volta gli ho fatto presente che non potevamo vivere in una casa poco sicura da 40mila Dollari, dove i vicini ci filmavano e non c’era sicurezza”.

Nella stessa intervista, Grimes ha anche rivelato che lei e Musk hanno un secondo figlio segreto, una bambina che chiamano “Y”.

Qualche ora fa, tramite Twitter, Elon Musk ha scherzato sull’identità di Satoshi Nakamoto, il misterioso creatore del Bitcoin che spesso è stato collegato proprio a lui. Di recente alcuni gossip hanno dato Musk già legato ad una nuova ragazza, un'attrice emergente.