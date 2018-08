Elon Musk non ce la fa più: 'Anno massacrante, il peggio deve ancora venire'

Nell'immaginario comune, Elon Musk, CEO di Tesla e SpaceX, è visto quasi come un supereroe. D'altronde, si tratta anche di colui che ha recentemente spedito la sua vecchia auto su Marte, tanto per dirne una. Tuttavia, in un'incredibile intervista rilasciata al New York Times, emerge tutta la fragilità umana di Musk, che si è lasciato andare.

In particolare, il CEO di Tesla ha bollato l'ultimo anno come "massacrante", per via della costante presenza del lavoro nella sua vita. Musk ha dichiarato di aver lavorato per 120 ore a settimana, passando anche tutte le 24 ore del suo 47esimo compleanno a lavorare. Inoltre, stando alle sue parole, avrebbe passato anche tre/quattro giorni consecutivi negli uffici di Tesla, giorno e notte. Avrebbe anche rischiato di perdere, proprio per via del lavoro, il matrimonio di suo fratello, del quale era testimone. Oltre a questo, non avrebbe mai preso più di una settimana di pausa dal lontano 2001, anno in cui dovette fermarsi per diversi giorni per via della malaria. Infine, Musk ha dichiarato che "il peggio deve ancora venire".

Il collega del New York Times che ha curato l'intervista descrive un Elon Musk particolarmente commosso e in un sorta di "periodo di crisi". D'altronde, il tutto era già nell'aria da diverso tempo, dopo le parecchie uscite infelici che il CEO di Tesla ha fatto negli ultimi mesi. Senza contare il fatto che suo padre lo abbia recentemente definito come "un bambino viziato".