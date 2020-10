Elon Musk non attende con ansia né farà il vaccino per la Covid

Durante un'intervista all'ormai sempre più controverso Elon Musk, è stato rivelato che il CEO non attende con ansia, né intende effettuare - una volta prodotto - il vaccino per la covid-19.

"Non voglio fare il vaccino, non lo farò - ha detto Elon Musk all'intervistatrice del New York Times Kara Swisher - non sono a rischio e soprattutto non lo sono i miei figli, quindi non lo farò e non attendo la sua creazione." Non suonano certo come una sorpresa le dichiarazioni controverse di Musk riguardo all'argomento, i suoi tweet hanno fatto storcere spesso il naso, lui stesso, tuttavia, ha ammesso che quando si parla di questioni scottanti come queste la razionalità passa inevitabilmente in secondo piano.

Ha spesso ridicolizzato la pandemia, ipotizzando numeri impossibili, come quando all'inizio di marzo ha twittato la sua "profezia": i nuovi casi di positività sarebbero stati zero entro la fine di aprile. O quando ancora ha affermato che il panico da coronavirus fosse stupido.

Dall'atteggiamento del CEO nei confronti della pandemia, per esempio quando ha voluto a tutti i costi aprire la sede della Tesla di Alameda, quando però le regole di blocco locali vietavano ai lavoratori di raggiungere le aziende e i posti di lavoro, traspare un atteggiamento che sembra non destare alcuna preoccupazione.



Insomma, certamente delle dichiarazioni che - da diversi punti di vista - non mettono Musk sotto una buona luce. Del resto, siamo ormai abituati alle sue controverse affermazioni, ma questa volta non starà forse sottovalutando il più grande problema sanitario degli ultimi anni?