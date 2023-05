Per Elon Musk 'non ci si può fidare di Whatsapp', i motivi dell'attacco

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, prossimamente Twitter amplierà le funzioni di messaggistica e l’amministratore delegato della piattaforma Elon Musk non ha perso tempo per attaccare quello che è evidentemente il principale concorrente: Whatsapp.

Il proprietario di Twitter si è scagliato nuovamente contro Mark Zuckerberg e la sua applicazione per i messaggi. L’imprenditore sudafricano ha affermato che il CEO di Meta sembra “estremamente partigiano” ed ha citato un articolo pubblicato nel 2021 da The Federalist secondo cui Zuckerberg avrebbe “comprato” le elezioni presidenziali del 2020 con donazioni per 400 milioni di Dollari. Si tratta di una teoria del complotto dell’estrema destra e dei sostenitori di Donald Trump, dal momento che i fondi di Zuckerberg sarebbero andati ad organizzazioni no profit volte ad aiutare gli uffici elettorali. Nonostante ciò, però, il numero uno di SpaceX e Tesla ha definito l’articolo “interessante”.

Nella serata di ieri però Musk ha criticato anche Whatsapp per il caso del microfono attivato. La scoperta è stata effettuata proprio da un ingegnere di Twitter che ha evidenziato come l’applicazione abbia avuto accesso al microfono anche mentre dormiva. Secondo Musk “non ci si può fidare di Whatsapp”, e molti utenti non “si rendono conto che i fondatori di Whatsapp hanno lasciato Meta disgustati dopo aver appreso delle modifiche apportate da Facebook all’app”.