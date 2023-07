Ad Elon Musk non frega molto dei soldi: parola del suo biografo Walter Isaacson

Anche se è l’uomo più ricco del mondo, Elon Musk non è molto attaccato ai soldi. L’affermazione arriva da Walter Isaacson, biografo già autore del libro su Steve Jobs che ha seguito il CEO di SpaceX e Tesla per tre anni per scrivere il libro in uscita a settembre.

"Ci sono molte cose strane, demoni e pulsioni che lo motivano, ma il denaro non è il principale” ha affermato lo scrittore in una recente intervista alla CNBC per promuovere il suo libro, secondo cui "se avesse voluto fare soldi, non avrebbe comprato Twitter. Non avrebbe inviato razzi su Marte, e probabilmente non avrebbe prodotto veicoli elettrici”.

Isaacson, tuttavia, non ha spiegato e svelato quale sia la motivazione principale che lo spinge a prendere tutte le decisioni. L’autore però si è soffermato su un aspetto che da sempre è controverso e spesso ha esposto Musk a critiche: la pubblicazione di tweet che spesso diventano virali. "Ama pubblicare tweet impulsivi ed adora la polemica. La sua frase preferita in un film è:" Non ti diverti?” ha affermato Isaacson.

Il libro in America è in uscita a Settembre ed al momento non sono arrivate indicazioni su una possibile pubblicazione anche in Italia.

Di recente Elon Musk ha lanciato la nuova azienda xAI che mira a competere con Google ed OpenAI nel settore dell’intelligenza artificiale.