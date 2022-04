Elon Musk non può insultare Twitter: i più curiosi e strani dettagli dell'accordo

L’accordo per l’acquisto di Twitter da parte di Elon Musk ha è stato accompagnato da un pre contratto tra le parti in cui l'imprenditore e la compagnia si sono impegnati a rispettare una serie di norme per proteggere entrambi.

Un nuovo documento depositato presso la SEC, reso noto mercoledì, ha svelato tutti i dettagli. Innanzitutto, ciascuna delle parti si è impegnata a pagare la controparte una penale da 1 miliardo di Dollari nel caso in cui non dovesse rispettare l’accordo. Inoltre, sia Twitter che Musk devono impedire sviluppi esterni che potrebbero influire sul valore della compagnia prima della finalizzazione. Il social network interromperà anche tutte le altre trattative in essere con altri potenziali acquirenti e deve smettere di cercare attivamente altri investitori. In quest’ultimo caso, se un’altra parte mostra interesse per il social e Twitter è interessata, i dirigenti sono tenuti ad informare Musk che dal suo canto avrà diritto ad una prelazione di quattro giorni per presentare un’offerta migliorativa.

Fin qui tutto ok, ma ci sono anche dei dettagli di contorno particolari, che dimostrano come nulla sia stato lasciato al caso. Innanzitutto, qualora Musk non dovesse riuscire ad ottenere i finanziamenti per finanziare l’accordo o se cambia idea sull’acquisto dell’azienda, dovrà pagare una tassa di risoluzione.

L’accordo prevede anche che Musk si comporti bene mentre si trova su Twitter: i suoi tweet non devono “denigrare la società e nessuno dei suoi rappresentanti” e possono contenere informazione sulla “fusione o sulle transazioni contemplate nel documento”. Musk però può prendere in giro altri utenti, come fatto la scorsa settimana con Bill Gates (qui abbiamo anche parlato della chat tra Elon Musk e Bill Gates).

Inoltre, nè il covid ne qualsiasi altro fattore esterno (pandemie o epidemie), tanto meno attacchi informatici o cambiamenti normativi possono essere usati come scusa per abbandonare il tavolo.

A livello tecnico, è estremamente interessante notare come nel documento non si parli di un’acquisto di Twitter da parte di Musk: il CEO di Tesla infatti sta fondendo Twittercon un’altra società, senza acquisirla. Musk ha creato tra holding separate denominate X Holdings I, II e III.