Elon Musk non sembra essere intenzionato a fare il vaccino per il Coronavirus, ecco perchè

Elon Musk ha ricevuto l'Axel Springer Award, che viene assegnato agli individui "particolarmente innovativi" che influenzano i mercati e la cultura e si "assumono responsabilità nei confronti della società". Nel corso della cerimonia, il CEO di Tesla ha confermato di aver contratto il Coronavirus, ma ha anche parlato dei vaccini.

Il Ministro della Salute della Germania, Jens Spahn, ha svelato di aver parlato con Musk della pandemia di Coroanvirus e di cosa si sta facendo con i vaccini, che dovrebbero arrivare il prossimo anno sul mercato.

Il tedesco, riferendosi ad alcune dichiarazioni rilasciate dall'imprenditore lo scorso Settembre, ha ricordato la posizione di quest'ultimo sull'imminente campagna di vaccinazione: "ho sentito che lo stesso Elon Musk non intende farsi vaccinare" ha affermato. Immediata è arrivata la risposta del numero uno di SpaceX, il quale ha affermato che "ho già avuto il Covid", motivo per cui secondo lui una vaccinazione non sarebbe necessaria visto che il suo corpo ha già sviluppato gli anticorpi. Tuttavia, al momento questo aspetto non è chiaro e nemmeno gli scienziati sono riusciti a capire se dopo aver contratto il Sars-CoV-2 si disponga di un'immunità duratura.

Musk, però ha indirettamente confermato di aver avuto il Coronavirus. Qualche settimana fa infatti in una serie di tweet si era scagliato contro il sistema di testing, che era stato definito "estremamente fasullo". Poco dopo Elon Musk era tornato sui propri passi precisando che probabilmente si trattava di una forma lieve di infezione. Questa nuova affermazione però è destinata a scatenare un ulteriore polverone.