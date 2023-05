Elon Musk non ha alcuna intenzione di cedere le sue aziende ai figli: 'sarebbe un errore'

In un’intervista rilasciata al Wall Street Journal, l’amministratore delegato di Tesla e SpaceX, Elon Musk, ha svelato di non avere alcuna intenzione di cedere il controllo o delle quote delle sue aziende ai figli.

Il miliardario sudafricano ha raccontato di aver già identificato le persone che potrebbero rilevare le sue società se dovesse succedergli qualcosa di inaspettato o invalidante. “Sicuramente non sono della scuola di dare automaticamente ai miei figli una quota delle aziende, anche se non hanno interesse, inclinazione o capacità di gestire l’azienda”, ha detto Musk. “Penso che sia un errore” ha aggiunto poco dopo.

Il rapporto tra Musk ed i figli non è sempre stato idilliaco. Il magnate ha nove figli, il più grande dei quali ha 19 anni, ma il più noto è sicuramente X Æ A-12 che Elon ha avuto dalla relazione con Grimes. Lo scorso anno il diciottenne Xavier Musk ha preso le distanze da Elon cambiando nome e genere ed affermando di non voler essere imparentato o collegato in alcun modo al proprietario di Twitter.

Per quanto riguarda la questione della cessione delle aziende, Musk non è il primo imprenditore a prendere una decisione di questo tipo, a differenza di quanto fatto da miliardari come Bernard Arnault e Rupert Murdoch che hanno consegnato ai figli delle quote delle loro aziende.