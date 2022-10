Elon Musk non licenzierà il 75% dei dipendenti di Twitter, e diventa 'Chief Twit'

In un incontro tenuto nella giornata di ieri, Elon Musk avrebbe rassicurato i dipendenti Twitter che non taglierà il 75% del personale, come affermato in precedenza. La notizia è stata riportata da Bloomberg, che cita alcune fonti a “conoscenza dei piani”.

Si tratta di un passo indietro importante, dal momento che le precedenti dichiarazioni avevano fatto ipotizzare licenziamenti per il 75% dei dipendenti di Twitter.

Dal momento che Musk ha già parlato con il personale che lavora per Twitter, la chiusura dell’accordo appare quanto mai vicina. Nella serata di ieri abbiamo riportato su queste pagine la notizia di Elon Musk che è entrato nella sede di Twitter con in mano un lavandino. Poco dopo ha anche cambiato la biografia del suo profilo, dove ora compare la dicitura “Chief Twit”.

L’operazione da 44 miliardi di Dollari dovrebbe concludersi entro la giornata di domani, 28 Ottobre 2022. Non è chiaro che tipo di piani abbia Musk per Twitter, ma in alcune dichiarazioni emerse nelle ultime settimane ha fatto riferimento ad X, la fantomatica “app per tutto” di cui si sa però ancora molto poco e che molti ipotizzano possa diventare come WeChat. TechCrunch riferisce che nonostante le rassicurazioni arrivate, i dipendenti del social network sarebbero ancora molto preoccupati per il loro futuro.