Elon Musk non molla Neuralink: cerca partner per sperimentare i chip nei cervelli umani

Nonostante lo stop degli USA ai test di Neuralink, Elon Musk non intende mollare. Secondo quanto riportato da Reuters, la società del CEO di Twitter si sarebbe rivolta ad uno dei più grandi centri di neurochirurgia degli USA per inserirlo nella lista dei partner per gli studi clinici.

Si tratta del Barrow Neurological Institute, un’organizzazione che si occupa del trattamento e ricerca di malattie neurologiche con sede a Phoenix, in Arizona. Il suo obiettivo sarà di portare a termine i test di Neuralink sugli umani qualora quest’ultima compagnia dovesse ricevere il via libera dalle autorità una volta risolti i “gravi problemi di sicurezza” di cui hanno parlato nel rapporto emerso qualche settimana fa.

I colloqui sarebbero ancora nelle fasi iniziali, e da parte del Barrow Neurological Institute non è ancora arrivata una risposta. Neuralink però anche in passato ha cercato di collaborare con altri centri di cui però non si sa molto e che hanno preferito restare anonimi.

L’agenzia di stampa Reuters ha riportato per primo il rapporto ma non ha avuto modo di verificare lo stato dei colloqui, e nè Neuralink, tanto meno il Barrow Neurological Institute e la FDA hanno rilasciato alcun tipo di commento in merito.

Qualche mese fa era anche emersa la notizia secondo cui Neuralink sarebbe sotto inchiesta per l’hardware.