Elon Musk non molla Twitter: il miliardario prepara una nuova offerta d'acquisto

Elon Musk vuole Twitter. Dopo il rifiuto del consiglio d’amministrazione di Twitter, l’amministratore delegato di Tesla e SpaceX si sta muovendo per presentare una nuova offerta d’acquisto “irrinunciabile”.

Nello specifico, secondo quanto riportato da vari quotidiani americani, Musk starebbe accumulando i fondi per finanziare un’acquisizione da 46,5 miliardi di Dollari, ed avrebbe già presentato e formalizzato il finanziamento presso la US Securities and Exchange Commission attraverso un prestito da 25,5 miliardi di Dollari da Morgan Stanley. La restante parte (21 miliardi di Dollari) invece arriveranno direttamente dal capitale personale del CEO sudafricano.

CNBC riferisce che anche altre compagnie sarebbero coinvolte nel pacchetto di finanziamento, tra cui Bank of America, Barclays, MUFG, Sociètè Gènerale, Mizuho Bank e BNP Paribas.

Musk potrebbe quindi anche presentare un’offerta pubblica d’acquisto per rilevare un certo numero di azioni ad un determinato prezzo, ma non è chiaro in che modo possa reagire il consiglio d’amministrazione ed i singoli azionisti del social network di fronte a quella che viene definita nel gergo tecnico una “opa ostile”. Molti azionisti hanno però già espresso le loro perplessità su un possibile accordo, ma a giudicare dalle ultime indiscrezioni, Musk sembra essere intenzionato a premere sull’acceleratore, sebbene ancora non sia arrivata una risposta ufficiale allaprima offerta presentata da Musk a Twitter.