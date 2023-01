Elon Musk non avrebbe pagato l'affitto: i dipendenti Twitter Singapore fuori dall'ufficio?

In seguito ai più recenti licenziamenti in casa Twitter, il terremoto Elon Musk continua a tenere banco. Questa volta, il CEO non avrebbe pagato l'affitto relativo all'ufficio dell'azienda a Singapore, motivo per cui i dipendenti sarebbero stati scortati fuori.

A tal proposito, come riportato da Gizmodo (che cita Bloomberg) e come indicato da Casey Newton su Twitter, sembrerebbe che l'imprenditore non sia riuscito a effettuare il pagamento dell'affitto in tempo. Si fa riferimento a quello che di fatto dal 2015 ha rappresentato il quartier generale dell'Asia Pacifica della società, ovvero un edificio di circa 22.000 piedi quadrati.

In ogni caso, ciò che sarebbe accaduto secondo le fonti è che i proprietari dell'edificio CapitaGreen di Singapore avrebbero fatto uscire i dipendenti Twitter dall'ufficio nella giornata di mercoledì 11 gennaio 2023, chiaramente per via del fatto che l'affitto non sarebbe stato pagato. Insomma, si tratterebbe di una situazione simile ad altre a cui purtroppo si è fatto riferimento di recente, dato che anche gli uffici Twitter di San Francisco e Seattle hanno attirato l'attenzione per motivazioni simili.

Secondo quanto riportato dal Business Insider, sembrerebbe però che Musk alla fine abbia pagato l'affitto al termine della giornata dell'11 gennaio 2023, consentendo ai dipendenti di poter tornare in ufficio. Tuttavia, nel frattempo si sarebbe anche fatto riferimento alla potenziale possibilità di lavorare da remoto. Insomma, il terremoto Musk prosegue.