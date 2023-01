Elon Musk non possiede una casa di proprietà: lo ha rivelato la mamma al Corriere

Nella giornata di ieri Maye Musk, la mamma di Elon Musk, è stata in Italia per presentare il suo nuovo libro. È stata ovviamente l’occasione per rilasciare un’intervista al Corriere della Sera dove la signora ha svelato qualche retroscena sul figlio.

Nel corso della chiacchierata con Roberta Scorranese del Corriere, Maye Musk ha affrontato ovviamente il tema della ricchezza di Elon, che di recente ha perso il titolo di uomo più ricco del mondo ai danni di Bernard Arnault. Nonostante la sua sconfinata ricchezza, però, Maye assicura che “mio figlio non vive affatto nel lusso. Non possiede una casa di proprietà ed abita in appartamenti modesti”.

Da piccolo Elon era un ragazzo “molto timido e chiuso”, che faceva fatica a tirare giù dal letto per farlo andare a scuola. “Una volta mi sono alzata all’alba e ho visto la luce accesa nella sua stanza. Mi sono accorta che aveva trascorso tutta la notte a leggere e non aveva chiuso occhio. Penso che dormisse una trentina di minuti per notte” afferma Maye, che conferma come Elon non abbia bisogno di tanto sonno nemmeno oggi ed infatti non dorma mai.

Nel corso dell’intervista ha anche raccontato che Elon “ricevette il suo primo computer a dodici anni. Imparò a usarlo e creò BLASTAR, un videogioco. Gli suggerii di inviarlo a una rivista di settore, lui lo fece e lo pagarono 500 dollari. Secondo me non hanno mai saputo che l’inventore non aveva nemmeno tredici anni”, e da piccolo leggeva di tutto al punto che aveva imparato a memoria l’intera Enciclopeda Britannica e la Colliers.

Di recente Elon Musk è entrato nel Guinness dei Primati per la perdita record di patrimonio.