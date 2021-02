Elon Musk non è ancora tornato su Twitter: gli utenti si chiedono il motivo

Elon Musk ha fatto di Twitter il suo social network "prediletto" ormai da tempo. Il CEO di SpaceX è infatti solito utilizzare la piattaforma creata da Jack Dorsey per pubblicare i più svariati messaggi, seri o meno. Tuttavia, ora Musk si è preso una pausa dall'iconico social network.

Infatti, come vi abbiamo già fatto sapere su queste pagine, questa mattina l'atipico imprenditore ha pubblicato un tweet tanto semplice quanto inaspettato: "(Metterò, ndr) off Twitter per un po'". Insomma, per un periodo non meglio precisato di tempo Musk non farà capolino su Twitter. In molti si aspettavano che il CEO di SpaceX tornasse subito, ma in realtà sono già passate quasi 12 ore dal tweet. Questa volta sembra dunque che Musk voglia prendersi veramente una pausa.

In passato il CEO di SpaceX aveva dimostrato un certo "amore" per Twitter, tanto da utilizzarlo spesso e tornare il prima possibile sulla piattaforma dei cinguettii. Inutile, dunque, dire che un'assenza di questo tipo lascia spazio a molti dubbi da parte degli utenti. Basta infatti dare un'occhiata ai commenti per accorgersi del fatto che non sono in pochi coloro che si chiedono se Musk sia stato "forzato" a prendere questa decisione.

C'è chi fa riferimento alla questione GameStop, visto quanto accaduto solamente qualche giorno fa. Altri fanno invece riferimento alla recente comparsa di Musk su Clubhouse. Da notare inoltre il fatto che Musk ultimamente stava cercando un social media manager per "difendersi" da hater e troll. Insomma, sono molte le voci di corridoio che circolano online in queste ore e questa volta non sembra che il CEO di SpaceX tornerà presto, come invece accaduto in passato.