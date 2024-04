Elon Musk non è più l'uomo più ricco del mondo, e Jeff Bezos è vicinissimo

La classifica di Forbes degli uomini più ricchi d’Italia è solo un parte delle statistiche pubblicate dall’autorevole magazine, che ha aggiornato la classifica dei paperoni del mondo. Una classifica che, come preannunciato anche da Bloomberg, non vede più Elon Musk al comando.

Secondo i calcoli di Forbes, infatti, l’uomo più ricco del mondo è Bernard Arnault del gruppo della moda LVMH, che ha un patrimonio stimato di 233 miliardi di Dollari. Segue al secondo posto Elon Musk con i suoi 195 miliardi di Dollari, ma il numero uno di Tesla e SpaceX deve guardarsi a Jeff Bezos che lo tallona a “solo” 1 miliardo di Dollari, con un patrimonio di 194 miliardi. Quarta posizione per il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, a 177 miliardi di Dollari.

Come osservato da Forbes Italia, il boom dell’intelligenza artificiale si è fatto sentire anche su tale classifica, ed infatti troviamo anche Lisa Su di AMD con un patrimonio di 1,3 miliardi di Dollari, ma anche Sam Altman di OpenAI con 1 miliardo di Dollari. I due fanno parte di due comparti differenti ma comunque legati in maniera indissolubile: da una parte troviamo un’azienda che lavora nel settore dei semiconduttori, e dall’altra una startup che ha sviluppato un chatbot rivoluzionario. Non figura invece in classifica Jensen Huang di NVIDIA.

Su Apple AirTag è uno dei più venduti di oggi.