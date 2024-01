Elon Musk potrebbe non essere più l'uomo più ricco del mondo: il motivo

A poche ore dalla bella notizia che Neuralink ha iniziato i test sull’uomo, arriva una stangata che farà poco sorridere Elon Musk. Il miliardario sudafricano infatti potrebbe presto perdere il titolo di uomo più ricco del mondo, a seguito di una decisione del tribunale del Delaware.

Un giudice infatti ha annullato il pacchetto retributivo da 55 miliardi di Dollari che il CEO di Tesla percepiva dalla sua azienda in quanto amministratore delegato. La decisione è arrivata a seguito di una denuncia arrivata da un azionista secondo cui il consiglio d’amministrazione avrebbe riconosciuto all’amministratore delegato una remunerazione così alta (la più alta al mondo per un AD di una società quotata in borsa) senza alcuna motivazione giustificata ed in maniera non indipendente, in quanto convinto che lo stesso Musk abbia fatto pressioni.

Senza i 55 miliardi di Dollari, Elon Musk potrebbe quindi non essere più la persona più ricca del mondo. Il patrimonio netto del sudafricano, stimato a 205 miliardi di Dollari ad oggi 31 Gennaio 2024, potrebbe quindi scendere in maniera considerevole in quanto il pacchetto retributivo (che valeva circa 51,1 miliardi di Dollari alla chiusura delle negoziazioni di ieri) è tra gli asset di maggior valore di Musk.

Il patrimonio personale di Musk potrebbe quindi scendere a 154 miliardi di dollari, facendolo scendere di diverse posizioni nella classifica di Bloomberg. Al momento però non è chiaro se l’imprenditore abbia intenzione di fare appello alla decisione o meno, e per tale motivo il Bloomberg billionaires Index ancora non è stato aggiornato.