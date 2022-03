Elon Musk: 'non venderò Bitcoin, Ether e Dogecoin, nonostante l'inflazione'

La guerra in corso in Ucraina ha portato ad un aumento dell’inflazione a livello mondiale, ed Elon Musk si è affidato a Twitter per dare ai propri follower qualche consiglio su come comportarsi in questo periodo di difficile situazione economica a livello mondiale.

Musk, nello specifico, ha consigliato ai suoi follower di possedere “beni fisici” quando l’inflazione è alta come in questo periodo. Tuttavia, ci sono delle eccezioni.

“Come principio generale, per coloro che cercano consigli da questo thread, è generalmente meglio possedere beni fisici come una casa o azioni in società che ritieni siano buoni prodotti, piuttosto che dollari quando l’inflazione è alta” ha esordito Musk nel lungo thread pubblicato su Twitter, in cui ha aggiunto che però a fare eccezione ci sono le criptovalute. “Possiedo ancora e non venderò i miei Bitcoin, Ethereum e Dogecoin”, nonostante l’inflazione.

Secondo i dati del Bureau of Labor Statistics, negli Stati Uniti l’inflazione ha raggiunto il 7,9% su base annua a febbraio, il massimo dal 1982.

La scorsa settimana, Grimes aveva svelato che Elon Musk vive al di sotto della soglia di povertà, ed ha raccontato un Musk che nessuno si sarebbe aspettato.

L’amore di Elon Musk per Dogecoin non è cosa nuova, e di recente l'ha definito "la migliore cosa che abbia mai visto".