Elon Musk non ha voluto acquistare Twitter per paura di una guerra mondiale: SMS lo svela

Un SMS che sta circolando sul web, e ripreso anche dal Wall Street Journal, indica che durante le operazioni di acquisto di Twitter, Elon Musk si sarebbe detto molto preoccupato per l’inizio di una possibile terza guerra mondiale.

Come riportato dal Wall Steeet Journal, Musk ha parlato con uno dei suoi finanziatori di Morgan Stanley dell’operazione che avrebbe dovuto portare all’acquisto di Twitter per 44 miliardi di Dollari. Tuttavia, come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine l’operazione non è andata in porto in quanto il CEO sudafricano si è rifiutato di procedere a causa dei dati da lui ritenuti poco trasparenti su bot ed account spam presenti sulla piattaforma di microblogging.

Il tutto è sfociato in una diatriba legale ancora in corso, che ha portato i legali di entrambe le parti a presentare documenti anche riservati alla corte. Gli avvocati, nella fattispecie, hanno mostrato un messaggio inviato a Michael Grimes di Morgan Stanley da Musk in cui quest’ultimo affermava che aveva intenzione di ritardare la chiusura dell’affare di pochi giorni in quanto 24 ore dopo avrebbe parlato il presidente Vladimir Putin. Secondo Musk, “non avrà senso acquistare Twitter se ci stiamo dirigendo verso la terza guerra mondiale”.

L’avvocato di Musk, Alex Spiro, ha però rigettato la teoria ed ha spiegato che il testo è stato estrapolato fuori contesto ed ha definito la lettura di tale messaggio da parte dell’avvocato di Twitter “un’assoluta sciocchezza”. Il loro cliente infatti avrebbe cambiato idea dopo aver parlato con l’ex capo della sicurezza di Twitter Peiter Zatko che testimonierà nella causa, il quale avrebbe portato all’attenzione di Musk i problemi di privacy della compagnia di social media.