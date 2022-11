Elon Musk non vuole decidere sui ban di Twitter prima delle elezioni USA

Le elezioni di midterm degli Stati Uniti d'America faranno tornare al voto gli americani nella giornata dell'8 novembre 2022. In questo contesto, un dibattito ricorrente è quello relativo al possibile ritorno di Donald Trump su Twitter, ora che quest'ultimo è nella mani di Elon Musk.

Infatti, Trump ha espresso in precedenza buone parole su Musk, arrivando ad affermare che Twitter è in "buone mani". Tuttavia, come riportato anche da ArsTechnica, non c'è l'intenzione di ripristinare gli account bannati nei prossimi giorni. Infatti, visto quanto è delicata la situazione, Musk vuole procedere progressivamente.

In parole povere, Trump e gli altri proprietari dei profili bannati non riavranno il proprio account nel corso del periodo delle votazioni, dovendo attendere quantomeno il termine delle elezioni per ottenere un "responso". Più precisamente, Musk ha spiegato che ci vorrà "almeno qualche altra settimana".

Il CEO (sì, Musk è proprio il CEO di Twitter) ha spiegato che il tutto è legato al fatto che per ora non c'è un "processo chiaro" per procedere all'eventuale rimozione dei ban inflitti prima dell'acquisizione. Ricordiamo, tra l'altro, che Elon aveva già annunciato la formazione di un consiglio per la moderazione dei contenuti Twitter.

Non sono in pochi a vedere in questa mossa una "risposta" alle critiche relative alla ben nota visione di Musk legata al fatto che i ban permanenti dovrebbero essere particolarmente rari. Per il resto, come fatto notare da The Verge, Musk attualmente sta cercando di convincere gli inserzionisti, nonché in generale di sistemare i problemi finanziari di Twitter.

Insomma, la situazione è un po' "intricata" e in evoluzione, ma vale la pena notare che Musk ha incontrato alcune organizzazioni per i diritti civili, discutendo con queste ultime anche delle misure da adottare in un contesto come quello delle elezioni. Sembra dunque essere derivata in parte da questo incontro la scelta del CEO di "non avere fretta" nelle decisioni sui ban, nonché di voler utilizzare un "processo trasparente" quando sarà giunto il momento di scegliere.