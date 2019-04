Elon Musk: novità sull'interfaccia per collegare il cervello al PC a breve?

L'amministratore delegato di SpaceX e Tesla, Elon Musk, ha lasciato intendere che presto potrebbero esserci delle interessanti novità sull'interfaccia che dovrebbe collegare il cervello umano al PC, su cui sta lavorando da tempo con la società Neuralink fondata dallo stesso sudafricano tre anni fa.

L'annuncio delle possibili novità è arrivato direttamente tramite Twitter, in risposta ad un utente che chiedeva aggiornamenti sul progetto. Musk, senza lasciare troppo spazio all'immaginazione ha affermato che novità sono in arrivo e le ha bollate come "coming soon", segno che un annuncio da questo fronte potrebbe davvero essere dietro l'angolo.

Secondo Musk, un'interfaccia corticale diretta potrebbe consentire agli esseri umani di raggiungere livelli più alti di cognizione per permettere di competere al meglio con l'intelligenza artificiale, in quanto nella visione distopica del CEO americano le intelligenze artificiali alla lunga diventeranno più intelligenti degli umani, che non potranno controllarle e li distruggeranno.

Non sono chiari gli obiettivi di Neuralink: resta da capire se la società abbia intenzione di collegare gli esseri umani al PC oppure se voglia connettere il cervello umano a computer per altri tipi di applicazioni.

E' chiaro che si tratta di un progetto a lungo termine, i cui risultati ancora non sono noti. Questo nuovo annuncio però potrebbe sbaragliare le carte in tavola.