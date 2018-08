Elon Musk di nuovo nella bufera dopo un tweet su una parodia di Hitler

Il co-fondatore e CEO di Tesla Inc, Elon Musk , ha postato sul suo profilo Twitter un video parodia de "La Caduta", un film sugli ultimi giorni di Adolf Hitler. Le parole che accompagnano il tutto hanno riportato Musk al centro della bufera.

Infatti, in molti lo stanno criticando per la parodia postata, appositamente modificata dal suo creatore per parlare di Tesla, e per quanto scritto dal CEO di SpaceX: "risulta che persino Hitler stava mettendo in cortocircuito le azioni di Tesla". Delle parole che sembrano essere ironiche, ma che in molti non si sarebbero mai aspettati da una persona del calibro di Elon Musk. La critica mossa al CEO di Tesla è principalmente quella di aver ironizzato su un argomento "troppo delicato".

Il video YouTube condiviso da Musk mostra una famosa scena, spesso oggetto di parodie sul web, in cui Hitler urla nel suo bunker. In particolare, in questa versione Hitler si arrabbia per l'andamento di Tesla.

Elon Musk è recentemente finito nella bufera anche per altri suoi tweet, in cui dava dello "sfigato" a un'artista a cui aveva preso senza permesso un'immagine e insultava il sommozzatore inglese che ha salvato i 12 ragazzi in Thailandia. Senza contare il fatto che suo padre ha dichiarato in merito: "Ha bisogno di crescere. E' un bambino viziato". Insomma, non deve essere un momento facile per Musk.