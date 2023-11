Elon Musk su OpenAI: 'se sta facendo qualcosa di pericoloso per l'umanità lo dica'

Il licenziamento di Sam Altman da CEO di OpenAI ha profondamente scosso il mondo dell’intelligenza artificiale, e sono state tantissime le reazioni a sostegno del giovane dirigente. Di diverso avviso è stata quella di Elon Musk, che ha avanzato qualche perplessità a riguardo.

Rispondendo su X al post di Ilya Sutskever, Musk ha chiesto di spiegare “perchè OpenAI ha preso un’azione così drastica” ed ha affermato che “se OpenAI sta facendo qualcosa di potenzialmente pericoloso per l’umanità, il mondo deve saperlo”.

Non è chiaro se si tratti di una semplice domanda avanzata da Elon Musk in merito oppure se dietro questo tweet ci sia altro. È anche un’incognita il futuro di OpenAI e dello stesso Sam Altman: i dipendenti di OpenAI hanno minacciato di dimettersi se il dirigente non tornerà al suo posto. Qualora tali minacce dovessero trovare conferme, un suo ritorno al timone dell’azienda che sviluppa ChatGPT appare inevitabile, con relative dimissioni di massa del consiglio d’amministrazione che ha preso questa decisione avventata.

OpenAI intanto minimizza ed ha descritto il tutto come un “problema di comunicazione”, ma è l’eco dell’intera vicenda - che a molti ha ricordato l’allontanamento di Steve Jobs da Apple - si è fatto sentire in tutto il mondo.