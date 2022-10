Elon Musk avrebbe ordinato licenziamenti di molti dipendenti Twitter

Le preoccupazioni dei dipendenti di Twitter potrebbero presto concretizzarsi, perlomeno stando alle più recenti indiscrezioni emerse sul Web. Infatti, dall'estero arrivano voci insistenti in merito al fatto che Musk avrebbe già ordinato parecchi licenziamenti.

Infatti, secondo quanto riportato da Engadget (la fonte originale è il New York Times), nella giornata del 29 ottobre 2022 il CEO avrebbe chiesto ai manager di iniziare a redigere gli elenchi dei dipendenti da licenziare. Per ora non è arrivata alcuna conferma ufficiale dalle parti coinvolte, ma il tutto potrebbe essere annunciato già prima del 1 novembre 2022.

Va notato però che, nonostante i precedenti rumor facciano riferimento alla presunta volontà di Musk di effettuare parecchi licenziamenti (si è arrivati a vociferare di una percentuale vicina al 70% del personale), di recente Musk avrebbe rassicurato i dipendenti. Tuttavia, si tratta per il momento solamente di voci di corridoio (e con l'atipico imprenditore di mezzo potrebbe accadere di tutto).

Il succitato potenziale annuncio dei licenziamenti legato al 1 novembre 2022 potrebbe essere legato alla volontà di Musk di evitare di pagare sovvenzioni azionarie ai dipendenti in uscita. Insomma, dopo il licenziamento di alcuni dirigenti di Twitter, sembra proprio che il CEO si appresti a tagliare altri posti di lavoro. Cosa accadrà nel futuro di Twitter? Non ci resta che stare a vedere.