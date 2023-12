Elon Musk ospite ad Atreju, la manifestazione della destra italiana? È lui il mister X

Elon Musk non è nuovo a viaggi in Europa ed in Italia. Proprio qualche mese fa, il patròn di X, Tesla e SpaceX aveva parlato alla convention dell’IA organizzata dal primo ministro britannico Sunak. A quanto pare però nelle prossime ore potrebbe fare il suo ritorno in Italia.

Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, l’imprenditore sudaficano sarebbe il “Mister X” (sia in senso letterale che non) della manifestazione Atreju organizzata dalla destra italiana e che vedrà domenica l’intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Il quotidiano italiano ha messo insieme alcuni indizi che, alla luce delle analisi pubblicate da Giacomo Salvini nel suo articolo online oggi 12 Dicembre, lasciano poco spazio ai dubbi.

Gli organizzatori della manifestazione, sull'account X di Atreju 2023 hanno condiviso un post relativo ad un “Personaggio misterioso che verrà ad Atreju”. I lineamenti della silohuette ricordano molto Elon Musk, che qualche mese fa era stato ospite di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi per parlare di temi a lui molto cari, tra cui l’intelligenza artificiale e la natalità.

Come ricordato da Il Fatto, Musk si era schierato con l’Italia e contro la Germania nello scontro sull’accoglienza dei migranti.

Non è chiaro se l’imprenditore sarà presente fisicamente oppure se si collegherà in videoconferenza, ed a questo punto non ci resta che attendere le conferme di rito.

Occorre precisare che Atreju vedrà la partecipazione di personalità non solo politiche: è stata annunciata la presenza anche dell’allenatore della Nazionale Italiana Luciano Spalletti e Federico Palmaroli (Osho).