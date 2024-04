Elon Musk farà pagare i nuovi utenti per postare su X: 'unico modo per sconfiggere i bot'

Se qualche settimana fa Elon Musk ha confermato l’intenzione di trasformare X in YouTube, con un’app per smart tv, l’annuncio che è arrivato nella serata di ieri dal proprietario della piattaforma va in un’altra direzione.

In un post pubblicato su X, Musk ha comunicato ad un utente che la piattaforma addebiterà ai nuovi utenti una “piccola tassa” per consentirgli di postare. Secondo il sudafricano, si tratta dell’unico modo “per frenare l’implacabile assalto dei bot”, dal momento che gli strumenti d’IA che si sono affacciati sul mercato sono facilmente in grado di superare i test che hanno l’obiettivo di verificare se l’utente che sta interagendo è umano.

In un post separato, il proprietario di X ha anche affermato che gli utenti che scelgono di non pagare la quota potranno comunque seguire altri account e leggere i post gratuitamente, ma chi non paga non potrà pubblicare nulla per i primi tre mesi.

“Iscriviti per sbloccare la possibilità di pubblicare e interagire. I nuovi utenti non verificati sono tenuti a pagare una piccola quota annuale prima di poter eseguire qualsiasi azione di scrittura sul web inclusa la pubblicazione di post, i like, l’aggiunta ai segnalibri e risposta. Questo per ridurre bot e spam e rendere l'esperienza migliore per tutti. Puoi comunque seguire gli account e navigare su X gratuitamente" si legge nel codice sorgente, che però non spiega quando entrerà in vigore questa nuova misura.

