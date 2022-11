Elon Musk nel panico per Twitter: 'sta supplicando alcuni ingegneri a non andarsene'

Le dimissioni di massa dei dipendenti Twitter sembrano aver dato qualche frutto. Secondo quanto riportato da vari siti, Elon Musk avrebbe abbandonato il ruolo di “duro” e starebbe supplicando alcuni ingegneri a non andarsene anche se questi non hanno accettato le nuove condizioni lavorative.

Secondo l’ex ingegnere di Uber, Gergley Orosz, “molti meno sviluppatori del previsto hanno risposto affermativamente alla proposta di Elon Musk”, il che avrebbe letteralmente mandato nel panico il nuovo amministratore delegato che starebbe “incontrando i migliori ingegneri per convincerli a restare”. Si tratta di un atteggiamento diametralmente opposto rispetto a quello pubblico, dove Elon Musk ha mostrato i muscoli licenziando un dipendente pubblicamente su Twitter.

Orosz spiega che dopo questa tranche di dimissioni i tagli potrebbero toccare tra licenziamenti ed allontanamenti volontari il 90% della forza lavoro complessiva: solo il 10% dei dipendenti potrebbero restare nel social network. In molti ipotizzano che Twitter potrebbe non sopravvivere per più di una settimana a causa dello svuotamento di team cruciali.

“Dal mio gruppo più numeroso di 50 persone, 10 rimarranno, 40 prenderanno la liquidazione”, ha riferito una fonte a Orosz . "Elon ha organizzato degli incontri con alcuni che hanno intenzione di andarsene” continua la stessa fonte.

“Non sono sicuro se Elon si renda conto che, a differenza degli scienziati missilistici, che hanno relativamente poche opzioni su cui lavorare, gli sviluppatori con l’esperienza accumulata in Twitter hanno solo opzioni migliori rispetto alle condizioni che ha proposto lui”, è l’avvertimento di Orosz .